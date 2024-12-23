Песков: Путин и Фицо обсудили газовую проблематику и украинский вопрос

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в воскресенье обстоятельно обсудили газовую проблематику, включая возможность поставок российского газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в воскресенье обстоятельно обсудили газовую проблематику, включая возможность поставок российского газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики", - сказал он, отметив, что эта сложная ситуация требует повышенного внимания.

По его словам, лидерам двух стран также "удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии, удалось обменяться мнениями по украинским делам".