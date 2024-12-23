О нас

Песков: Путин и Фицо обсудили газовую проблематику и украинский вопрос

Песков: Путин и Фицо обсудили газовую проблематику и украинский вопрос Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в воскресенье обстоятельно обсудили газовую проблематику, включая возможность поставок российского газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.
В регионе
23 декабря 2024 г. 13:32
Песков: Путин и Фицо обсудили газовую проблематику и украинский вопрос

Президент России Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров в воскресенье обстоятельно обсудили газовую проблематику, включая возможность поставок российского газа в Словакию после прекращения транзита через Украину.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы слышали заявления украинской стороны и знаете о позиции европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и считают это необходимым для нормальной работы своей экономики", - сказал он, отметив, что эта сложная ситуация требует повышенного внимания.

По его словам, лидерам двух стран также "удалось поговорить и по двусторонним отношениям, которые существенно пострадали из-за действия предыдущих властей Словакии, удалось обменяться мнениями по украинским делам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin Slovakiyanın Baş naziri ilə qaz problemi və Ukrayna məsələsini müzakirə edib
Версия на английском языке Peskov: Putin and Fico discussed gas issues and the Ukrainian question

Другие новости из категории

Савельев: РФ и Иран обсудят сроки начала работ по участку ж/д Решт-Астара
Савельев: РФ и Иран обсудят сроки начала работ по участку ж/д Решт-Астара
23 декабря 2024 г. 13:47
Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России
Песков опроверг сообщения об ограничении передвижения Асада по России
23 декабря 2024 г. 13:22
ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
ЦИК Беларуси зарегистрировал Лукашенко кандидатом в президенты
23 декабря 2024 г. 13:14
В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз
В порту Стамбула опрокинулся крупный контейнеровоз
23 декабря 2024 г. 12:45
Готовится карта тюркского мира
Готовится карта тюркского мира
23 декабря 2024 г. 11:48
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы для боевиков PKK
СМИ: США направили в Сирию военное оборудование и боеприпасы для боевиков PKK
23 декабря 2024 г. 11:38
В массовом ДТП на юге-востоке Москвы пострадали 15 человек
В массовом ДТП на юге-востоке Москвы пострадали 15 человек
23 декабря 2024 г. 03:21
Премьер-министр Словакии объяснил свой визит в Москву
Премьер-министр Словакии объяснил свой визит в Москву
23 декабря 2024 г. 02:13
В Москве состоялась встреча Путина и Фицо
В Москве состоялась встреча Путина и Фицо
23 декабря 2024 г. 00:18
Турция готова оказать помощь в восстановлении государственных институтов Сирии
Турция готова оказать помощь в восстановлении государственных институтов Сирии
22 декабря 2024 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi