Песков: Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по Украине
В регионе
- 14 октября, 2025
- 14:11
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом, он отметил, что телефонный разговор двух лидеров может быть оперативно организован при необходимости.
Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил журналистам о том, что Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.
"Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг", - отметил Трамп.
Последние новости
15:02
В столице Индонезии официально запретят продажу собачьего и кошачьего мясаДругие страны
15:00
Вагит Алекперов проинформировал Токаева об освоении месторождений "Каламкас-Море" и "Хазар"Энергетика
14:56
ММ ратифицирует соглашение об экономическом партнерстве с ОАЭМилли Меджлис
14:55
Азербайджан может присоединиться к конвенции по морским средствам навигацииМилли Меджлис
14:55
В Азербайджане некоторые промкварталы будут приватизированы - ЭКСКЛЮЗИВПромышленность
14:51
Фото
Новым жителям села Тезебина вручены ключи от квартир – ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
14:49
Нидерландские военные столкнулись с подозрительными дронами во время учений НАТО в ПольшеДругие страны
14:46
Страсбургский суд обязал Россию выплатить Грузии более 253 млн евро компенсацииВ регионе
14:40