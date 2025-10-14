Песков: Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по Украине

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пока не договаривались о контактах по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом, он отметил, что телефонный разговор двух лидеров может быть оперативно организован при необходимости.

Отметим, что вчера президент США Дональд Трамп на борту своего самолета по пути из Шарм-эш-Шейха в Вашингтон заявил журналистам о том, что Эрдоган может оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.

"Его уважают в России, по поводу Украины сказать не могу. Но его уважает [президент России Владимир] Путин, и он мой друг", - отметил Трамп.