İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Peskov: Putin və Ərdoğan Ukrayna ilə bağlı təmaslar barədə hələ razılığa gəlməyib

    Region
    • 14 oktyabr, 2025
    • 14:21
    Peskov: Putin və Ərdoğan Ukrayna ilə bağlı təmaslar barədə hələ razılığa gəlməyib
    Dmitri Peskov

    Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna nizamlanması üzrə təmaslarla bağlı hələ razılığa gəlməyib.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.

    Bununla belə, o bildirib ki, lazım gələrsə, iki lider arasında telefon danışığı operativ şəkildə təşkil edilə bilər.

    Qeyd edək ki, dünən ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şarm əş-Şeyxdən Vaşinqtona gedərkən jurnalistlərə Ərdoğanın Ukrayna böhranının nizamlanmasına kömək edə biləcəyini deyib.

    Rusiya Türkiyə Ukrayna
    Песков: Путин и Эрдоган пока не договаривались о контактах по Украине

    Son xəbərlər

    15:12

    Cavid Abdullayev: "Ağalı kəndi etalon rolunu oynayır"

    Energetika
    15:00

    Madaqaskarda siyasi böhran fonunda parlamentin aşağı palatası buraxılıb

    Digər ölkələr
    14:47

    Robert Levandovski Polşa millisinin toplanışı zamanı ciddi zədə alıb

    Futbol
    14:44

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı mülki müdafiə sahəsində memorandum imzalamağa hazırlaşır

    Hərbi
    14:40
    Foto

    Azərbaycan, İran və Rusiya rəsmiləri Şimal-Cənub dəhlizinin infrastrukturuna baxış keçirib

    Daxili siyasət
    14:40
    Foto

    Növbəti köç karvanı Şuşakənd kəndinə çatıb, açarlar təqdim edilib – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    14:39

    Sənaye parklarının rezidentləri 11 milyon manata yaxın vəsaitə qənaət ediblər

    Biznes
    14:38

    "Kapital Bank" III rübün maliyyə nəticələrini elan edib

    Maliyyə
    14:29

    MM Azərbaycan və BƏƏ arasında Hərtərəfli İqtisadi Tərəfdaşlıq Sazişini təsdiqləyəcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti