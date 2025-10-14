Peskov: Putin və Ərdoğan Ukrayna ilə bağlı təmaslar barədə hələ razılığa gəlməyib
Region
- 14 oktyabr, 2025
- 14:21
Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Ukrayna nizamlanması üzrə təmaslarla bağlı hələ razılığa gəlməyib.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib.
Bununla belə, o bildirib ki, lazım gələrsə, iki lider arasında telefon danışığı operativ şəkildə təşkil edilə bilər.
Qeyd edək ki, dünən ABŞ Prezidenti Donald Tramp Şarm əş-Şeyxdən Vaşinqtona gedərkən jurnalistlərə Ərdoğanın Ukrayna böhranının nizamlanmasına kömək edə biləcəyini deyib.
