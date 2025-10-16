Песков: Путин и Аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в Сирии

Тема военных баз РФ в Сирии была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По базам: тема фигурировала на повестке дня", - сказал он. При этом он не сообщил об этогах обсуждений по данному вопросу.

Комментируя вопрос о том, озвучивал ли аш-Шараа требование о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада и какова позиция Путина по этому вопросу, Песков отметил: "По Асаду - здесь нам нечего сообщить в этом контексте".