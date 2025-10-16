Песков: Путин и Аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в Сирии
В регионе
- 16 октября, 2025
- 13:37
Тема военных баз РФ в Сирии была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По базам: тема фигурировала на повестке дня", - сказал он. При этом он не сообщил об этогах обсуждений по данному вопросу.
Комментируя вопрос о том, озвучивал ли аш-Шараа требование о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада и какова позиция Путина по этому вопросу, Песков отметил: "По Асаду - здесь нам нечего сообщить в этом контексте".
