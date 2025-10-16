Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Песков: Путин и Аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в Сирии

    В регионе
    • 16 октября, 2025
    • 13:37
    Песков: Путин и Аш-Шараа обсудили тему военных баз РФ в Сирии

    Тема военных баз РФ в Сирии была на повестке дня переговоров президента РФ Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    "По базам: тема фигурировала на повестке дня", - сказал он. При этом он не сообщил об этогах обсуждений по данному вопросу.

    Комментируя вопрос о том, озвучивал ли аш-Шараа требование о выдаче бывшего сирийского президента Башара Асада и какова позиция Путина по этому вопросу, Песков отметил: "По Асаду - здесь нам нечего сообщить в этом контексте".

