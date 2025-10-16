Kreml: Bəşər Əsəd məsələsi ilə bağlı məlumat verə biləcəyimiz heç nə yoxdur
Region
- 16 oktyabr, 2025
- 14:00
Rusiyanın Suriyadakı hərbi bazaları mövzusu Prezident Vladimir Putin və Suriya lideri Əhməd əş-Şəraa arasında aparılan danışıqların gündəliyində olub.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Bazalar mövzusu gündəlikdə yer alıb", - o qeyd edib. Bununla belə, Peskov bu məsələ ilə bağlı müzakirələrin nəticələri barədə məlumat verməyib.
O, Əş-Şəraanın keçmiş Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin təhvil verilməsi tələbini səsləndirib-səsləndirməməsi və Putinin bu məsələyə münasibəti barədə suala belə cavab verib: "Əsəd məsələsinə gəlincə - bununla bağlı məlumat verə biləcəyimiz heç nə yoxdur".
Son xəbərlər
14:17
Bəşər Əsədin əmisi oğlu həbs edilibDigər ölkələr
14:13
Gürcüstan DİN Valtoneni təxminən 2 min dollar cərimələyibRegion
14:12
İlk etimadsızlıq səsverməsi Lekornyu üçün uğurlu olubDigər ölkələr
14:12
ABB səhmdarları 16 %-ə yaxın dividend qazana bilərlərMaliyyə
14:12
Aİ səfirləri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiya paketini razılaşdıra bilməyibDigər ölkələr
14:07
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktorunun vəziyyəti ağırlaşıbİncəsənət
14:04
Foto
Şabranda Cüdo Təlim Mərkəzi fəaliyyətə başlayıbFərdi
14:03
Paşinyan: Din xadimlərinin həbsi Azərbaycanla sülh prosesi ilə bağlı deyilRegion
14:00