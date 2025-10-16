İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Kreml: Bəşər Əsəd məsələsi ilə bağlı məlumat verə biləcəyimiz heç nə yoxdur

    Region
    • 16 oktyabr, 2025
    • 14:00
    Kreml: Bəşər Əsəd məsələsi ilə bağlı məlumat verə biləcəyimiz heç nə yoxdur

    Rusiyanın Suriyadakı hərbi bazaları mövzusu Prezident Vladimir Putin və Suriya lideri Əhməd əş-Şəraa arasında aparılan danışıqların gündəliyində olub.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu Putinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Bazalar mövzusu gündəlikdə yer alıb", - o qeyd edib. Bununla belə, Peskov bu məsələ ilə bağlı müzakirələrin nəticələri barədə məlumat verməyib.

    O, Əş-Şəraanın keçmiş Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin təhvil verilməsi tələbini səsləndirib-səsləndirməməsi və Putinin bu məsələyə münasibəti barədə suala belə cavab verib: "Əsəd məsələsinə gəlincə - bununla bağlı məlumat verə biləcəyimiz heç nə yoxdur".

    Əhməd əş-Şaraa Suriya Putin Dmitri Peskov Bəşşar Əsəd
