Песков: Обвинения РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС безосновательны

В Кремле назвали безосновательными и направленными на нагнетание напряженности обвинения ряда европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал он, комментируя серию обвинений в адрес РФ, в том числе со стороны властей Эстонии, о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.

По его словам, это нагнетает напряженность в регионе.

"Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов", - сказал он.

Отметим, что НАТО соберется 23 сентября по запросу Эстонии для обсуждения, инцидента с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.