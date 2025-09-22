Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Песков: Обвинения РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС безосновательны

    • 22 сентября, 2025
    • 14:01
    Песков: Обвинения РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС безосновательны

    В Кремле назвали безосновательными и направленными на нагнетание напряженности обвинения ряда европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал он, комментируя серию обвинений в адрес РФ, в том числе со стороны властей Эстонии, о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.

    По его словам, это нагнетает напряженность в регионе.

    "Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов", - сказал он.

    Отметим, что НАТО соберется 23 сентября по запросу Эстонии для обсуждения, инцидента с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

