Песков: Обвинения РФ в нарушении воздушного пространства стран ЕС безосновательны
- 22 сентября, 2025
- 14:01
В Кремле назвали безосновательными и направленными на нагнетание напряженности обвинения ряда европейских стран в адрес России о нарушении их воздушного пространства.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы", - сказал он, комментируя серию обвинений в адрес РФ, в том числе со стороны властей Эстонии, о нарушении российскими самолетами их воздушного пространства.
По его словам, это нагнетает напряженность в регионе.
"Наши военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе и касающихся полетов", - сказал он.
Отметим, что НАТО соберется 23 сентября по запросу Эстонии для обсуждения, инцидента с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.