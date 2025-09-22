Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025

    НАТО созвала встречу из‑за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии

    Другие страны
    • 22 сентября, 2025
    • 13:58
    НАТО созвала встречу из‑за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии

    Североатлантический совет (НАТО) соберется 23 сентября по запросу Эстонии для обсуждения, инцидента с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Le Figaro.

    "Представители 32 стран НАТО соберутся во вторник утром в Брюсселе по просьбе Эстонии после нарушения в пятницу (19 сентября - ред.) воздушного пространства этой балтийской страны", - пишет издание.

    Заседание пройдет на уровне послов в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает консультации союзников при угрозе одному из членов.

    Напомним, что в пятницу три российских самолета пролетели над Эстонией в течение 12 минут, что вызвало протесты со стороны НАТО и Европейского союза. Россия, в свою очередь, отрицала нарушение.

    Эстония НАТО Россия БПЛА

    Последние новости

    14:23

    Мальта объявит о признании Палестины на Генассамблее ООН

    Другие страны
    14:22
    Фото

    Новым жителям села Гасанриз вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:21

    Житель Баку погиб, упав с орехового дерева в Гахе

    Происшествия
    14:21

    Роланд Прайс: Всемирный банк и ЕС в 2026 году будут развивать Средний коридор

    Инфраструктура
    14:17

    В Бакинском военном суде зачитали документы о нападении на села Малыбейли и Гушчулар

    Происшествия
    14:11

    Мэтью Брайза: После подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией инвестиции в регион увеличатся

    Внешняя политика
    14:09

    Мурад Мурадов: Частые контакты между Баку и Ереваном ускорят мирный процесс

    В регионе
    14:09

    Азербайджан назвал главные вызов многомиллиардных энергопроектов

    Энергетика
    14:07

    В Баку подписан Меморандум о расширении многостороннего сотрудничества

    Индивидуальные
    Лента новостей