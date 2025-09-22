НАТО созвала встречу из‑за нарушения Россией воздушного пространства Эстонии

Североатлантический совет (НАТО) соберется 23 сентября по запросу Эстонии для обсуждения, инцидента с нарушением воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Le Figaro.

"Представители 32 стран НАТО соберутся во вторник утром в Брюсселе по просьбе Эстонии после нарушения в пятницу (19 сентября - ред.) воздушного пространства этой балтийской страны", - пишет издание.

Заседание пройдет на уровне послов в рамках статьи 4 Договора о НАТО, которая предусматривает консультации союзников при угрозе одному из членов.

Напомним, что в пятницу три российских самолета пролетели над Эстонией в течение 12 минут, что вызвало протесты со стороны НАТО и Европейского союза. Россия, в свою очередь, отрицала нарушение.