Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    • 17 декабря, 2025
    • 16:40
    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиаресурсы, входящие в состав Global Media Group, успешно прошли повторный аудит на соответствие международным стандартам управления.

    Как сообщает Report, повторную сертификацию успешно прошли телеканал Baku TV, портал Oxu.az, информационное агентство Report и аутсорсинговая компания Global Management.

    Аудит охватывал период с 10 по 16 декабря и проходил под руководством главного аудитора "TÜV Austria Азербайджан" Заура Фарзалиева.

    В рамках проверки были оценены механизмы, применяемые в организациях по стандартам ISO 9001:2015 (системы менеджмента качества), ISO 14001:2015 (системы экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (системы менеджмента охраны труда и техники безопасности) на предмет их соответствия международным требованиям.

    Baku TV, Oxu.az, Report и Global Management владеют данными международными ISO-сертификатами с 2022 года.

    Global Media Group начала свою деятельность в 2017 году. В его состав входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, печатные издания и другие профильные структуры, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами.

    Global Media Group Baku TV Report Oxu.az ISO аудит медиа менеджмент
    "Global Media Group" şirkətlərinin beynəlxalq idarəetmə standartlarına uyğunluğu növbəti dəfə təsdiqlənib

    Последние новости

    16:52

    Утвержден План мероприятий по реализации международных программ двойного диплома

    Наука и образование
    16:52

    "Газпром" до 2031 года вложит $394 млн в газовую инфраструктуру Армении

    Энергетика
    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    Лента новостей