Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

Медиаресурсы, входящие в состав Global Media Group, успешно прошли повторный аудит на соответствие международным стандартам управления.

Как сообщает Report, повторную сертификацию успешно прошли телеканал Baku TV, портал Oxu.az, информационное агентство Report и аутсорсинговая компания Global Management.

Аудит охватывал период с 10 по 16 декабря и проходил под руководством главного аудитора "TÜV Austria Азербайджан" Заура Фарзалиева.

В рамках проверки были оценены механизмы, применяемые в организациях по стандартам ISO 9001:2015 (системы менеджмента качества), ISO 14001:2015 (системы экологического менеджмента) и ISO 45001:2018 (системы менеджмента охраны труда и техники безопасности) на предмет их соответствия международным требованиям.

Baku TV, Oxu.az, Report и Global Management владеют данными международными ISO-сертификатами с 2022 года.

Global Media Group начала свою деятельность в 2017 году. В его состав входят телеканалы, информационные агентства, новостные порталы, печатные издания и другие профильные структуры, работающие как в Азербайджане, так и за его пределами.