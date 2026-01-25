Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США "гонят" по времени

    В регионе
    • 25 января, 2026
    • 15:40
    Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США гонят по времени

    Американцы как посредники в переговорном процессе по завершению российско-украинской войны "гонят" по времени.

    Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Таким образом он прокомментировал позднюю встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле.

    По словам Пескова, время суток не имеет значения для Путина, когда идут серьезные переговоры.

    "Идет высокая динамика, американцы как посредники гонят, они спешат, их можно понять", - приводит газета слова пресс-секретаря президента РФ.

    Он указал, что встреча с Уиткоффом была важна для согласования инструкций рабочих групп по безопасности в Абу-Даби.

    "Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной", - добавил представитель Кремля.

    Лента новостей