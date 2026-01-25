Песков о переговорах Уиткоффа и Путина: США "гонят" по времени
- 25 января, 2026
- 15:40
Американцы как посредники в переговорном процессе по завершению российско-украинской войны "гонят" по времени.
Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он прокомментировал позднюю встречу российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле.
По словам Пескова, время суток не имеет значения для Путина, когда идут серьезные переговоры.
"Идет высокая динамика, американцы как посредники гонят, они спешат, их можно понять", - приводит газета слова пресс-секретаря президента РФ.
Он указал, что встреча с Уиткоффом была важна для согласования инструкций рабочих групп по безопасности в Абу-Даби.
"Была договоренность, что, собственно, на следующий день уже состоятся переговоры рабочей группы по безопасности в Абу-Даби. Эти группы должны были получить инструкции. Поэтому вот встреча с Уиткоффом была настолько важной", - добавил представитель Кремля.