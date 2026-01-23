Песков: На переговорах в ОАЭ делегация РФ будет состоять из представителей Минобороны

На трехсторонних переговорах США-Россия-Украина в ОАЭ российская делегация будет целиком состоять из представителей Минобороны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это все военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем", - сказал он.

По его словам, вчера ночью представители делегации получили инструкции от президента РФ Владимира Путина.

"Только утром туда вылетели. Сейчас по мере прибытия уже будут определяться точно с временем проведения", - отметил он.

Песков сказал, что трехсторонняя группа соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу.

"Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости", - сказал он.