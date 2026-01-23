Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Песков: На переговорах в ОАЭ делегация РФ будет состоять из представителей Минобороны

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 13:53
    Песков: На переговорах в ОАЭ делегация РФ будет состоять из представителей Минобороны

    На трехсторонних переговорах США-Россия-Украина в ОАЭ российская делегация будет целиком состоять из представителей Минобороны.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Это все военные, это представители Министерства обороны. Называть их мы пока не будем", - сказал он.

    По его словам, вчера ночью представители делегации получили инструкции от президента РФ Владимира Путина.

    "Только утром туда вылетели. Сейчас по мере прибытия уже будут определяться точно с временем проведения", - отметил он.

    Песков сказал, что трехсторонняя группа соберется в Абу-Даби в пятницу и при необходимости в субботу.

    "Имеем в виду, что переговоры состоятся именно сегодня и завтра при необходимости", - сказал он.

