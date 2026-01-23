İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    Peskov: BƏƏ-dəki danışıqlarda Rusiyanı Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri təmsil edəcək

    Region
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:16
    Peskov: BƏƏ-dəki danışıqlarda Rusiyanı Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri təmsil edəcək
    Dmitri Peskov

    BƏƏ-də ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli danışıqlarında Rusiya nümayəndə heyəti tamamilə Müdafiə Nazirliyinin təmsilçilərindən ibarət olacaq.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.

    "Onların hamısı hərbçilər, Müdafiə Nazirliyinin təmsilçiləridir. Hələ ki onların adlarını açıqlamayacağıq", - o qeyd edib.

    Mətbuat katibinin sözlərinə görə, dünən axşam nümayəndə heyətinin üzvləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən təlimatlar alıblar.

    D.Peskov vurğulayıb ki, üçtərəfli qrup cümə günü və lazım gələrsə, şənbə günü Əbu-Dabidə toplaşacaq:

    "Yəni danışıqlar məhz bu gün və lazım olarsa, sabah keçiriləcək".

    Ukrayna ABŞ Rusiya Üçtərəfli görüş
    Песков: На переговорах в ОАЭ делегация РФ будет состоять из представителей Минобороны

