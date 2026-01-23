Peskov: BƏƏ-dəki danışıqlarda Rusiyanı Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri təmsil edəcək
- 23 yanvar, 2026
- 14:16
BƏƏ-də ABŞ-Rusiya-Ukrayna üçtərəfli danışıqlarında Rusiya nümayəndə heyəti tamamilə Müdafiə Nazirliyinin təmsilçilərindən ibarət olacaq.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib.
"Onların hamısı hərbçilər, Müdafiə Nazirliyinin təmsilçiləridir. Hələ ki onların adlarını açıqlamayacağıq", - o qeyd edib.
Mətbuat katibinin sözlərinə görə, dünən axşam nümayəndə heyətinin üzvləri Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən təlimatlar alıblar.
D.Peskov vurğulayıb ki, üçtərəfli qrup cümə günü və lazım gələrsə, şənbə günü Əbu-Dabidə toplaşacaq:
"Yəni danışıqlar məhz bu gün və lazım olarsa, sabah keçiriləcək".
