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Песков: Лавров и Ушаков в Эр-Рияде проведут встречу с американской делегацией

Песков: Лавров и Ушаков в Эр-Рияде проведут встречу с американской делегацией Повестка встречи помощника президента России Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова с американской делегацией в Эр-Рияде посвящена восстановлению комплекса двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.
В регионе
17 февраля 2025 г. 13:50
Песков: Лавров и Ушаков в Эр-Рияде проведут встречу с американской делегацией

Повестка встречи помощника президента России Юрия Ушакова, главы МИД Сергея Лаврова с американской делегацией в Эр-Рияде посвящена восстановлению комплекса двусторонних отношений, а также подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня в Эр-Рияд по поручению президента Путина вылетают министр иностранных дел Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена, прежде всего, восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сообщил он.

По словам Пескова, также она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов.

Ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с российской стороной.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Lavrov və Uşakov Ər-Riyadda ABŞ nümayəndə heyəti ilə görüş keçirəcək

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