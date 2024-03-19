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Песков: Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Песков: Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе Кремль внимательно следит за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе.
В регионе
19 марта 2024 г. 14:44
Песков: Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Кремль внимательно следит за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездки генсека НАТО Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа.

"Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - сказал Песков.

По его словам, попытки НАТО расширить свое влияние и присутствие не способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации в регионе.

"Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отметим, что Йенс Столтенберг совершил визит в Азербайджан 17 марта, в Грузию - 18 марта, в Армению он прибыл 19 марта.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Kreml NATO-nun Cənubi Qafqazdakı fəaliyyətini izləyir
Версия на английском языке Peskov: Kremlin monitoring NATO’s activity in South Caucasus

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