Песков: Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Кремль внимательно следит за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе.
Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездки генсека НАТО Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа.
"Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - сказал Песков.
По его словам, попытки НАТО расширить свое влияние и присутствие не способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации в регионе.
"Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Отметим, что Йенс Столтенберг совершил визит в Азербайджан 17 марта, в Грузию - 18 марта, в Армению он прибыл 19 марта.