Песков: Кремль следит за активностью НАТО на Южном Кавказе

Кремль внимательно следит за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе.

Кремль внимательно следит за возросшей активностью НАТО на Южном Кавказе.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поездки генсека НАТО Йенса Столтенберга по странам Южного Кавказа.

"Конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены при этом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона", - сказал Песков.

По его словам, попытки НАТО расширить свое влияние и присутствие не способны добавить стабильности и предсказуемости ситуации в регионе.

"Общее устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известно, и что называется, видно невооруженным глазом", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Отметим, что Йенс Столтенберг совершил визит в Азербайджан 17 марта, в Грузию - 18 марта, в Армению он прибыл 19 марта.