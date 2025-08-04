Песков: Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

Кремль не хотел бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз, так как все должны быть аккуратны с ядерной риторикой.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа отправить две ядерные подлодки ближе к РФ в ответ на заявления зампреда российского Совбеза Дмитрия Медведева..

"Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения, и мы считаем, что все должны быть весьма аккуратны с ядерной риторикой", - сказал он.

Он отметил, что "американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве, это постоянный процесс".

Кроме того, в связи с полемикой в соцсетях между Трампом и Медведевым Песков сказал, что в вопросах внешней политики РФ необходимо ориентироваться на заявления президента Владимира Путина.

"Главное, конечно, - это позиция президента Путина. В нашей стране внешнюю политику формулирует глава государства - президент Путин", - сказал Песков в ответ на вопрос, не собираются ли в Кремле посоветовать Медведеву сбавить тон в своих высказываниях по внешней политике.

Пресс-секретарь отметил, что в каждой стране члены руководства страны имеют разные точки зрения на происходящие события.

"Есть люди, весьма и весьма жестко настроенные в США и европейских странах, поэтому так бывает всегда", - подчеркнул Песков.