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Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут

Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.
В регионе
9 августа 2022 г. 14:04
Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, если он будет создан, может стать объектом удара для российской армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал он, комментируя заявления о планах построить такой завод.

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Версия на английском языке Peskov: Russia will immediately hit Bayraktar plant in Ukraine, if it is created
Версия на азербайджанском языке Kreml Ukraynanı “Bayraktar” zavoduna zərbə endirməklə təhdid edib

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