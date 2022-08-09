Песков пригрозил ударом на заводу Bayraktar в Украине, если его создадут

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, если он будет создан, сразу попадет под демилитаризацию.

Завод по производству турецких беспилотников Bayraktar в Украине, если он будет создан, может стать объектом удара для российской армии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Факт создания такого объекта, который сразу же, конечно, подпадет под тему демилитаризации, - это нужно понимать, лишь продлит, наверное, страдания украинцев, но не поможет избежать того, что является целью специальной военной операции", - сказал он, комментируя заявления о планах построить такой завод.