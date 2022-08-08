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В Украине приступят к строительству завода по выпуску комплектующих для Bayraktar

В Украине приступят к строительству завода по выпуску комплектующих для Bayraktar До конца года в Украине планируется приступить к реализации проекта строительства завода по выпуску комплектующих для БПЛА Bayraktar.
В регионе
8 августа 2022 г. 10:08
В Украине приступят к строительству завода по выпуску комплектующих для Bayraktar

До конца года в Украине планируется приступить к реализации проекта строительства завода по выпуску комплектующих для БПЛА Bayraktar.

Как передает Report, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

По его словам, недавно правительство Украины утвердило двустороннее соглашение по строительству этого завода и направило его в парламент на ратификацию. Уже выделен земельный участок под строительство.

Боднар отметил, что это решение не только политическое, но и практическое, и при производстве БПЛА будут использованы двигатели, колеса, или же другие запчасти украинского производства.

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Версия на азербайджанском языке Ukraynada “Bayraktar”ların komplekt hissələrinin istehsalı zavodu tikiləcək

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