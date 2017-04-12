Изменено место проведения первого саммита ОИС по науке и технологиям, мероприятие пройдет в Астане

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ 10-11 сентября в Астане планируется проведение первого саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям. Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов.

В свою очередь, вице-министр иностранных дел Акылбек Камалдинов пояснил, что инициатива о проведении саммита была изначально озвучена генеральным секретарем ОИС. Мероприятие должен был проводить Пакистан, однако страна не смогла взять на себя такие обязательства.

"Президентом Нурсултаном Назарбаевым было принято решение взять на себя все обязательства по проведению саммита. Президентом утвержден план работы по проведению саммита, заложены бюджетные средства, работа в этом направлении идет в соответствии с графиком. МИД является основным разработчиком. Совместно с МОН также заложили свой бюджет в мероприятия, которые будут проведены под эгидой этого министерства. Будет проведен ряд совещаний старших должностных лиц до проведения саммита", - рассказал Акылбек Камалдинов.

По его информации, также в преддверии саммита будет проведена большая научно-практическая конференция под эгидой министерства образования и науки.

"Приглашаются на саммит главы государств. На данный момент свое участие подтвердили около 10 государств - участие глав государств и глав правительств", - отметил вице-министр.