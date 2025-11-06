Первый поезд с российской пшеницей прибыл из Азербайджана в Армению
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 03:01
Первая партия российской пшеницы была отправлена в Армению из Азербайджана по железной дороге.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
По данным источника, состав из 15 вагонов, перевозивший около 1 000 тонн груза, несколько минут назад прибыл на станцию "Айрум" в Армении.
Груз лично встретил министр экономики Армении Геворк Папоян.
"Это исторический день. Впервые за примерно 35 лет груз, прибывший из Азербайджана, достиг Армении по железной дороге", - заявил министр.
Последние новости
03:01
Первый поезд с российской пшеницей прибыл из Азербайджана в АрмениюВ регионе
02:53
В США введут ограничения на авиаперевозки и космические запуски из-за шатдаунаДругие страны
02:11
Фото
В Лиге чемпионов УЕФА завершились матчи четвертого тура общего этапаФутбол
01:50
Гурбан Гурбанов: Травма нашего футболиста Кади Боржеса может оказаться серьезнойФутбол
01:24
СМИ: Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС прекращение огня в ГазеВ регионе
00:49
Гурбан Гурбанов: Ничья с "Челси" - достойный результат для "Карабаха"Футбол
00:31
Главный тренер "Челси": Матч против "Карабаха" был непростымФутбол
00:26
Генштаб Израиля создаст оперативное подразделение для борьбы с контрабандойДругие страны
00:03