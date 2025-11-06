Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Первый поезд с российской пшеницей прибыл из Азербайджана в Армению

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 03:01
    Первый поезд с российской пшеницей прибыл из Азербайджана в Армению

    Первая партия российской пшеницы была отправлена в Армению из Азербайджана по железной дороге.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    По данным источника, состав из 15 вагонов, перевозивший около 1 000 тонн груза, несколько минут назад прибыл на станцию "Айрум" в Армении.

    Груз лично встретил министр экономики Армении Геворк Папоян.

    "Это исторический день. Впервые за примерно 35 лет груз, прибывший из Азербайджана, достиг Армении по железной дороге", - заявил министр.

    пшеница Россия Азербайджан Армения
