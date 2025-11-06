Первый поезд с российской пшеницей прибыл из Азербайджана в Армению

Первая партия российской пшеницы была отправлена в Армению из Азербайджана по железной дороге.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

По данным источника, состав из 15 вагонов, перевозивший около 1 000 тонн груза, несколько минут назад прибыл на станцию "Айрум" в Армении.

Груз лично встретил министр экономики Армении Геворк Папоян.

"Это исторический день. Впервые за примерно 35 лет груз, прибывший из Азербайджана, достиг Армении по железной дороге", - заявил министр.