Rusiya buğdasının ilk partiyası Azərbaycandan dəmiryolu ilə Ermənistana göndərilib
Region
- 06 noyabr, 2025
- 02:42
Rusiya buğdasının ilk partiyası Azərbaycandan dəmiryolu ilə Ermənistana göndərilib.
Bu barədə "Report" Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, təxminən 1 000 ton ağırlığında 15 vaqonlu qatar bir neçə dəqiqə əvvəl Ermənistanın "Ayrum" stansiyasına çatıb.
Yükü Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevork Papoyan şəxsən qarşılayıb.
"Bu, tarixi gündür. Təxminən 35 ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycandan gələn yük dəmir yolu ilə Ermənistana çatdı", - nazir bildirib.
