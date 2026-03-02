Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт

    В регионе
    • 02 марта, 2026
    • 10:27
    Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт

    Переход людей через турецко-иранскую границу временно приостановлен по взаимному решению сторон.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции, на пограничных пунктах Агры-Гюрбулак, Ван-Капыкёй и Хаккари-Эсендере на турецко-иранской границе чрезвычайной ситуации не наблюдается, перемещение торговых грузов с иранской стороны продолжается в контролируемом режиме.

    При этом ежедневные пассажирские переходы через указанные пункты временно приостановлены: "Иранская сторона разрешает своим гражданам возвращаться на родину через территорию Турции. В свою очередь, Турция допускает въезд из Ирана своих граждан, а также граждан третьих стран".

    турецко-иранская граница Удары по Ирану Совместная операция Израиля и США
    Türkiyə-İran sərhədində insanların keçidi qarşılıqlı dayandırılıb
    Turkish-Iranian border crossing temporarily closed

    Последние новости

    11:04

    В иракском Эрбиле вновь прогремели взрывы

    Другие страны
    10:59

    Фон дер Ляйен обсудила с президентом Кипра удар иранским БПЛА по британской авиабазе

    Другие страны
    10:57
    Фото
    Видео

    В Бузовне снесена незаконная постройка

    Происшествия
    10:51

    ВСУ ударили по Новороссийску, есть пострадавшие

    Другие страны
    10:47

    Азербайджан может стать штаб-квартирой регионального ИИ-хаба Среднего коридора

    ИКТ
    10:45

    На станции "Ази Асланов" завершился очередной этап обновления тупиковых путей

    Инфраструктура
    10:44

    Минздрав Израиля: С начала операции против Ирана госпитализировано 777 человек

    Другие страны
    10:35
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за сутки эвакуированы около 60 иностранцев

    Внутренняя политика
    10:30

    Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане

    Другие страны
    Лента новостей