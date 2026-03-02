Переход через турецко-иранскую границу временно закрыт

Переход людей через турецко-иранскую границу временно приостановлен по взаимному решению сторон.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство торговли Турции, на пограничных пунктах Агры-Гюрбулак, Ван-Капыкёй и Хаккари-Эсендере на турецко-иранской границе чрезвычайной ситуации не наблюдается, перемещение торговых грузов с иранской стороны продолжается в контролируемом режиме.

При этом ежедневные пассажирские переходы через указанные пункты временно приостановлены: "Иранская сторона разрешает своим гражданам возвращаться на родину через территорию Турции. В свою очередь, Турция допускает въезд из Ирана своих граждан, а также граждан третьих стран".