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Пентагон: США осознают, какой вызов Иран представляет в регионе

Пентагон: США осознают, какой вызов Иран представляет в регионе Власти США обсуждают со многими странами военно-техническое взаимодействие РФ и Ирана, считают, что государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана.
В регионе
11 февраля 2023 г. 00:11
Пентагон: США осознают, какой вызов Иран представляет в регионе

Власти США обсуждают со многими странами военно-техническое взаимодействие РФ и Ирана, считают, что государства Ближнего Востока должны быть обеспокоены сотрудничеством Москвы и Тегерана.

Как передает Report, об этом заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

"США ведут дипломатическую работу со многими странами, чтобы они были осведомлены о вызовах, связанных с сотрудничеством России и Ирана, о том, что оно не только представляет угрозу для граждан Украины, но также может усилить злонамеренную деятельность Ирана за счет предоставления Москвой Тегерану возможностей, поддержки, опыта", - утверждала она, выступая на мероприятии в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

"Это то, о чем мы говорим со странами на Ближнем Востоке, говорим, что им нужно обратить внимание, быть обеспокоенными этим и работать с нами, чтобы противодействовать этому, где возможно", - добавила Уолландер. По ее словам, "США осознают, какой вызов Иран представляет" в регионе сам по себе. "И, конечно, США по-прежнему сосредоточены на недопущении получения Ираном ядерного оружия. Сейчас это наслаивается на те действия, которые вызывают обеспокоенность, которые касаются сотрудничества России и Ирана в оборонной сфере. Но это не меняет коренным образом нашу оценку проблемы", - подытожила она.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon: “ABŞ İranın regionda yaratdığı problemin fərqindədir”

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