Пелоси подтвердила сообщения о грядущем визите в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о ее грядущем визите в Армению.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси подтвердила сообщения о ее грядущем визите в Армению.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Я не знала, что планы моих путешествий уже были обнародованы. <...> Завтра я поеду в Армению", - сказала спикер в пятницу на пресс-конференции глав парламентов стран Группы семи в Берлине.

Она отметила, что приглашение от армянской стороны поступило уже давно. В поездку вместе с Пелоси также отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир (демократка, от штата Калифорния).

По данным Politico, она встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с другими официальными лицами республики.