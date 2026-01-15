Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви раскрыл основную политическую линию светского государства, которое будет создано после возможного падения Исламской Республики.

Как сообщает Report, соответствующее обращение Пехлеви к иранцам было опубликовано в социальной сети X.

Он заявил, что в первую очередь, военная ядерная программа Ирана будет прекращена, и вместе с региональными и глобальными партнерами будет вестись борьба против терроризма, организованной преступности, наркоторговли и радикального исламизма.

"Отношения с США нормализуются, наша дружба с Америкой и ее народом будет восстановлена. Государство Израиль будет немедленно признано. Мы постараемся расширить "Авраамовы соглашения", превратив их в "Кировы соглашения", которые объединят свободный Иран, Израиль и арабский мир", - отметил он.

Р. Пехлеви добавил, что демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций, будет стремиться вкладывать средства в мировую экономику.

"Падение Исламской Республики и создание светского, демократического правительства в Иране не только восстановит достоинство моего народа, но и принесет пользу региону и миру", - заключил Пехлеви.