    Пехлеви заявил, что признает Израиль в случае прихода к власти в Иране

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 06:20
    Старший сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви раскрыл основную политическую линию светского государства, которое будет создано после возможного падения Исламской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующее обращение Пехлеви к иранцам было опубликовано в социальной сети X.

    Он заявил, что в первую очередь, военная ядерная программа Ирана будет прекращена, и вместе с региональными и глобальными партнерами будет вестись борьба против терроризма, организованной преступности, наркоторговли и радикального исламизма.

    "Отношения с США нормализуются, наша дружба с Америкой и ее народом будет восстановлена. Государство Израиль будет немедленно признано. Мы постараемся расширить "Авраамовы соглашения", превратив их в "Кировы соглашения", которые объединят свободный Иран, Израиль и арабский мир", - отметил он.

    Р. Пехлеви добавил, что демократический Иран откроет свою экономику для торговли, инвестиций и инноваций, будет стремиться вкладывать средства в мировую экономику.

    "Падение Исламской Республики и создание светского, демократического правительства в Иране не только восстановит достоинство моего народа, но и принесет пользу региону и миру", - заключил Пехлеви.

    Rza Pəhləvi İrandakı mümkün çevrilişdən sonra İsrailin dövlət kimi tanınacağını açıqlayıb

