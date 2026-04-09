Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Пашинян: Ж/д сообщение с Азербайджаном придает импульс развитию региональной торговли

    В регионе
    • 20:24
    Пашинян: Ж/д сообщение с Азербайджаном придает импульс развитию региональной торговли

    Происходящие в регионе процессы оказывают положительное влияние на сотрудничество между Арменией и Казахстаном.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в Ереване.

    "Двусторонние взаимные визиты на высоком уровне стимулируют развитие многопрофильного сотрудничества Армении и Казахстана. Происходящие в регионе процессы также оказывают положительное влияние на сотрудничество между Арменией и Казахстаном, в частности, установленное через Азербайджан, Россию и Грузию железнодорожное сообщение придает новый импульс расширению торгово-экономических связей", - отметил армянский премьер.

    Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что установленное железнодорожное сообщение существенно расширит двусторонние торгово-экономические связи. Вместе с тем Е.Кошербаев подчеркнул важность разблокирования региональных коммуникационных путей и подтвердил поддержку Казахстаном TRIPP ("Маршрут Трампа"). Он подчеркнул, что Казахстан также заинтересован в реализации данного проекта и расширении региональных торгово-экономических связей.

    Пашинян и Кошербаев также обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства, технологий, авиасообщения и туризма. В этом контексте была отмечена важность осуществления прямых авиарейсов между Арменией и Казахстаном, которые стартуют в ближайшее время.

    Никол Пашинян Ермек Кошербаев Казахстан Армения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Маршрут Трампа (TRIPP)
    Paşinyan: Azərbaycanla dəmir yolu əlaqəsi regional ticarətin inkişafına təkan verir

    Последние новости

    20:52

    СМИ: Израиль и Ливан проведут переговоры на следующей неделе в Вашингтоне

    Другие страны
    20:51

    В Узбекистане более 190 кг гашиша пытались перевезти в афганских казанах

    В регионе
    20:43

    В Дагестане и Чечне введен режим ЧС федерального уровня

    В регионе
    20:38

    ЕБРР включил Азербайджан в программу помощи пострадавшим экономикам от ближневосточного кризиса

    Финансы
    20:35

    Куртулмуш: Турция положительно оценивает сближение Баку и Еревана

    Внешняя политика
    В регионе
    20:07

    Фидан: Двух недель может быть недостаточно для достижения мира между США и Ираном

    В регионе
    19:58

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в банковском секторе

    Финансы
    19:45

    Нетаньяху поручил начать прямые переговоры с Ливаном для установления мирных отношений

    Другие страны
    Лента новостей