Пашинян: Ж/д сообщение с Азербайджаном придает импульс развитию региональной торговли

Происходящие в регионе процессы оказывают положительное влияние на сотрудничество между Арменией и Казахстаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым в Ереване.

"Двусторонние взаимные визиты на высоком уровне стимулируют развитие многопрофильного сотрудничества Армении и Казахстана. Происходящие в регионе процессы также оказывают положительное влияние на сотрудничество между Арменией и Казахстаном, в частности, установленное через Азербайджан, Россию и Грузию железнодорожное сообщение придает новый импульс расширению торгово-экономических связей", - отметил армянский премьер.

Глава МИД Казахстана выразил уверенность, что установленное железнодорожное сообщение существенно расширит двусторонние торгово-экономические связи. Вместе с тем Е.Кошербаев подчеркнул важность разблокирования региональных коммуникационных путей и подтвердил поддержку Казахстаном TRIPP ("Маршрут Трампа"). Он подчеркнул, что Казахстан также заинтересован в реализации данного проекта и расширении региональных торгово-экономических связей.

Пашинян и Кошербаев также обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества в сферах инфраструктуры, строительства, сельского хозяйства, технологий, авиасообщения и туризма. В этом контексте была отмечена важность осуществления прямых авиарейсов между Арменией и Казахстаном, которые стартуют в ближайшее время.