Пашинян заявил, что участие Армении в ЕАЭС пока совместимо евроинтеграцией

Армения планирует оставаться в Евразийском экономическом союзе столько, сколько это будет возможным.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, у страны есть возможность оставаться членом ЕАЭС и в то же время идти по пути Евроинтеграции.

"Как только мы достигнем стандартов Евросоюза, у нас будут два варианта – либо нас принимают в ЕС, либо не принимают. Но при обоих вариантах мы оказываемся в выигрыше. Если не примут, то мы в любом случае будем соответствовать европейским стандартам, будем иметь развитое и современное государство", - добавил он, объяснив, что Армения сейчас не сталкивается с проблемой несовместимости ЕАЭС и ЕС.

По его мнению, до тех пор, пока эта совместимость будет возможной, Армения останется в ЕАЭС.