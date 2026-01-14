Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq
- 14 yanvar, 2026
- 13:22
Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında (Aİİ) mümkün olduğu qədər qalmağı planlaşdırır.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
Onun sözlərinə görə, ölkənin Aİİ-nin üzvü qalmaq və eyni zamanda, Avropa inteqrasiyası yolu ilə getmək imkanı var.
"Avropa İttifaqının (Aİ) standartlarına çatan kimi iki variantımız olacaq - ya bizi İttifaqa qəbul edirlər, ya da etmirlər. Amma hər iki halda biz qazanırıq. Əgər qəbul etməsələr, biz istənilən halda Avropa standartlarına cavab verəcək, inkişaf etmiş və müasir dövlətə malik olacağıq", - o əlavə edib.
Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistan hazırda Aİİ və Aİ arasında uyğunsuzluq problemi ilə üzləşmir.
Onun fikrincə, bu uyğunluq mümkün olduğu müddətdə Ermənistan Aİİ-də qalacaq.