    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq

    Region
    • 14 yanvar, 2026
    • 13:22
    Baş nazir: Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında mümkün olduğu qədər qalacaq
    Nikol Paşinyan

    Ermənistan Avrasiya İqtisadi İttifaqında (Aİİ) mümkün olduğu qədər qalmağı planlaşdırır.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ölkənin Aİİ-nin üzvü qalmaq və eyni zamanda, Avropa inteqrasiyası yolu ilə getmək imkanı var.

    "Avropa İttifaqının (Aİ) standartlarına çatan kimi iki variantımız olacaq - ya bizi İttifaqa qəbul edirlər, ya da etmirlər. Amma hər iki halda biz qazanırıq. Əgər qəbul etməsələr, biz istənilən halda Avropa standartlarına cavab verəcək, inkişaf etmiş və müasir dövlətə malik olacağıq", - o əlavə edib.

    Paşinyan əlavə edib ki, Ermənistan hazırda Aİİ və Aİ arasında uyğunsuzluq problemi ilə üzləşmir.

    Onun fikrincə, bu uyğunluq mümkün olduğu müddətdə Ermənistan Aİİ-də qalacaq.

