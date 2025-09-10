ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Пашинян заявил, что компромисса по вопросу ухода Гарегина II не будет

    В регионе
    • 10 сентября, 2025
    • 19:37
    Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что компромисса по вопросу ухода Католикоса всех армян Гарегина II не будет.

    Об этом сообщает Report ссылкой на армянские СМИ.

    В своей речи он обвинил армянскую церковь в том, что, вместо приобщения людей к духовным ценностям, она делает все наоборот.

    "Не будет компромисса, я вам прямо говорю. Это исключено. Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II – ред.) должен уйти. И чем быстрее он уйдет, тем лучше. Ничего не спасет", – отметил Пашинян.

    Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.

    25 июня в ходе масштабных следственных действий был задержан архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников. Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.

    Никол Пашинян Армения Гарегин II отставка
    Лента новостей