Пашинян заявил, что компромисса по вопросу ухода Гарегина II не будет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что компромисса по вопросу ухода Католикоса всех армян Гарегина II не будет.

Об этом сообщает Report ссылкой на армянские СМИ.

В своей речи он обвинил армянскую церковь в том, что, вместо приобщения людей к духовным ценностям, она делает все наоборот.

"Не будет компромисса, я вам прямо говорю. Это исключено. Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса всех армян Гарегина II – ред.) должен уйти. И чем быстрее он уйдет, тем лучше. Ничего не спасет", – отметил Пашинян.

Противостояние между властями Армении и Армянской апостольской церковью обострилось после резких заявлений премьер-министра Никола Пашиняна в социальных сетях, в которых он выступил с критикой в адрес высшего духовенства. Позднее глава правительства предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян, предполагая ключевую роль государства в этом процессе.

25 июня в ходе масштабных следственных действий был задержан архиепископ Баграт Галстанян и несколько его сторонников. Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти.