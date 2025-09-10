İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Paşinyan II Qareginin gedişi məsələsində heç bir güzəşt olmayacağını bildirib

    Region
    • 10 sentyabr, 2025
    • 20:07
    Paşinyan II Qareginin gedişi məsələsində heç bir güzəşt olmayacağını bildirib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatı zamanı bildirib ki, bütün ermənilərin katolikosu II Qareginin getməsi məsələsində heç bir güzəşt olmayacaq.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir.

    O, çıxışında erməni kilsəsini insanları mənəvi dəyərlərlə tanış etmək əvəzinə, bunun əksini etməkdə ittiham edib.

    "Heç bir güzəşt olmayacaq, sizə açıq deyirəm. Bundan söhbət gedə bilməz. Ktriç Nersisyan (II Qareginin dünyəvi adı - red.) getməlidir. O, nə qədər tez getsə, bir o qədər yaxşıdır. Onu heç nə xilas etməyəcək", - Paşinyan qeyd edib.

    Ermənistan hökuməti ilə Erməni Apostol Kilsəsi arasında qarşıdurma Baş nazir Nikol Paşinyanın sosial şəbəkələrdə yüksək rütbəli ruhaniləri tənqid etdiyi sərt açıqlamalarından sonra daha da şiddətlənib. Daha sonra hökumət başçısı bütün ermənilərin katolikosunun seçilməsi prosedurunun dəyişdirilməsini təklif edərək, bu prosesdə dövlətin əsas rol oynamasını təklif edib.

    İyunun 25-də genişmiqyaslı istintaq fəaliyyətləri zamanı arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan və onun bir neçə tərəfdarı saxlanılıb. Ermənistanın İstintaq Komitəsi hakimiyyətin silahlı yolla ələ keçirilməsi cəhdinin qarşısının alındığını açıqlayıb.

    Nikol Paşinyan II Qaregin
    Пашинян заявил, что компромисса по вопросу ухода Гарегина II не будет

    Son xəbərlər

    20:58

    XİN: Rusiya PUA-larının Polşa sərhədini pozması təsadüfi deyil

    Digər ölkələr
    20:57

    Paşinyan: ATƏT-in Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib

    Region
    20:56

    Paşinyan: Ermənistan Azərbaycanla sərhəddə müasir yoxlama mexanizmlərindən istifadə edəcək

    Region
    20:49

    Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    20:45

    Cəlilabadın iki yaşayış məntəqəsinin elektrik təsərrüfatı yenidən qurulur

    Energetika
    20:38

    Mikayıl Cabbarov ABŞ Dövlət Departamentinin baş rəsmisi ilə əməkdaşlıq müzakirələri aparıb

    İqtisadiyyat
    20:35

    "Mançester Yunayted"dən ayrılan futbolçunun yeni komandası müəyyənləşib

    Futbol
    20:33

    Husilərin Səhiyyə Nazirliyi: İsrailin Yəmənə hava hücumları nəticəsində 9 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    20:29
    Foto

    Azərbaycan və QDTİB arasında tərəfdaşlıq imkanları genişləndirilir

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti