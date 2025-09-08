ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война Израиль и Сектор Газа
    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    • 08 сентября, 2025
    • 23:04
    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Об этом американскому бюро Report сообщила пресс-секретарь президента Генеральной Ассамблеи ООН Шэрон Бирч.

    По ее словам, Пашинян выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября и будет девятым в списке выступающих.

    Отметим, что в настоящее время идет серьезная подготовка к "Неделе высокого уровня" ГА ООН, которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    "Неделя высокого уровня", объединяющая мировых лидеров, начнет свою работу 23 сентября. По традиции, президент Бразилии выступит с вступительной речью, а затем выступит президент США Дональд Трамп.

    В 80-й сессии Генассамблеи примут участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел ряд государства из 193 членов ООН. Ожидается, что мероприятие продлится до 30 сентября.

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

