Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом американскому бюро Report сообщила пресс-секретарь президента Генеральной Ассамблеи ООН Шэрон Бирч.

По ее словам, Пашинян выступит с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 26 сентября и будет девятым в списке выступающих.

Отметим, что в настоящее время идет серьезная подготовка к "Неделе высокого уровня" ГА ООН, которая пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Неделя высокого уровня", объединяющая мировых лидеров, начнет свою работу 23 сентября. По традиции, президент Бразилии выступит с вступительной речью, а затем выступит президент США Дональд Трамп.

В 80-й сессии Генассамблеи примут участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел ряд государства из 193 членов ООН. Ожидается, что мероприятие продлится до 30 сентября.