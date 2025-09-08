İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış”

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 22:53
    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək.

    Bu barədə "Report"un ABŞ bürosuna BMT Baş Assambleyası Prezidentinin sözçüsü Şaron Birç məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Paşinyan sentyabrın 26-da Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının kürsüsünə çıxacaq və natiqlər siyahısında 9-cu olacaq.

    Qeyd edək ki, hazırda BMT-nin Nyu-Yorkdakı əsas qərargahında keçiriləcək Baş Assambleyanın "Yüksək Səviyyəli Həftə"sinə ciddi hazırlıqlar gedir.

    Dünya liderlərini bir araya gətirən "Yüksək Səviyyəli Həftə" sentyabrın 23-də işə başlayacaq. Ənənəyə uyğun olaraq, Braziliya Prezidenti açılış nitqi ilə çıxış edəcək, sonra isə ABŞ Prezidenti Donald Tramp nitq söyləyəcək.

    Bu il 80-ci dəfə keçiriləcək "Yüksək Səviyyəli Həftə"də BMT-yə üzv 193 ölkədən dövlət və hökumət başçıları, eləcə də bəzi ölkələrin xarici işlər nazirləri iştirak edəcək. Tədbirin sentyabrın 30-dək davam edəcəyi gözlənilir.

    Nikol Paşinyan BMT Baş Assambleyası çıxış
    Пашинян выступит на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

    Son xəbərlər

    22:56

    Makron yaxın günlərdə Fransaya yeni Baş nazir təyin edə bilər

    Digər ölkələr
    22:53

    Paşinyan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edəcək

    Region
    22:44

    Oğuzda iki gün əvvəl yol qəzasında xəsarət alan qadın ölüb

    Hadisə
    22:37

    KİV: Tramp xarici yardımda milyardlarla dolları dondurmağa çalışır

    Digər ölkələr
    22:23
    Video

    Meksikada qatarla avtobusun toqquşması nəticəsində 9 nəfər ölüb, onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    22:13

    Putin oktyabrın 9-da Tacikistana səfər edəcək

    Region
    22:03

    İsrail Ordusu Qəzza zolağında 4 hərbçinin öldüyünü bildirib

    Digər ölkələr
    21:47

    ABŞ müttəfiqləri ilə dezinformasiyaya qarşı mübarizədə əməkdaşlığa son qoyub

    Digər ölkələr
    21:26

    Gürcüstan DİN aksiyaçılara xəbərdarlıq edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti