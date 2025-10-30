Пашинян: Выборы 2026 года в Армении имеют ключевое значение для мира и стабильности

Предстоящие выборы в Армении в 2026 году - ключевое политическое событие, имеющее большое значение для мирного процесса, стабильности и процветания страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на 8-м Парижском форуме мира, видеозапись которого он опубликовал в своих социальных сетях.

"Уверен, что граждане Армении поддержат наши достижения. Конечно, есть различные опасения, вы же знаете, какие проблемы существуют во всем мире, связанные с дезинформацией и т.д. Как и любая демократическая страна, мы это чувствуем и работаем над тем, чтобы с этим справиться. В целом я не сомневаюсь, что граждане Армении поддерживают мирную повестку, мирный процесс, установление мира, и они обязательно это поддержат", - заявил он.