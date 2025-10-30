İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Paşinyan: Ermənistanda 2026-cı il seçkiləri sülh və sabitlik üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir

    Region
    • 30 oktyabr, 2025
    • 11:01
    Paşinyan: Ermənistanda 2026-cı il seçkiləri sülh və sabitlik üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir

    2026-cı ildə Ermənistanda keçiriləcək seçkilər sülh prosesi, sabitlik və ölkənin rifahı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan mühüm siyasi hadisədir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan 8-ci Paris Sülh Forumunda bəyan edib.

    "Əminəm ki, Ermənistan vətəndaşları bizim nailiyyətlərimizi dəstəkləyəcəklər. Əlbəttə, müxtəlif narahatlıqlar var, siz bütün dünyada dezinformasiya və s. ilə bağlı problemlərin olduğunu bilirsiniz. Bütün demokratik ölkələr kimi, biz də bunu hiss edir və bunun öhdəsindən gəlmək üçün çalışırıq. Bütövlükdə, Ermənistan vətəndaşlarının sülh gündəliyini, sülh prosesini və qurulmasını dəstəklədiyinə şübhə etmirəm", - o deyib.

    Nikol Paşinyan Ermənistan parlament seçkiləri
    Пашинян: Выборы 2026 года в Армении имеют ключевое значение для мира и стабильности

    Son xəbərlər

    11:48

    Azərbaycanda Cənubi Qafqazın ən böyük Robotik Reabilitasiya Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    11:45

    Azərbaycan və Misir pul nişanlarının istehsalını müzakirə edib

    Maliyyə
    11:41
    Foto

    I Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Fikrət Əzizovla vida mərasimi keçirilib

    Daxili siyasət
    11:41
    Video

    Azad olunmuş rayonlarda fləşmob hazırlanıb

    Qarabağ
    11:38

    Ermənistan və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirəcək

    Region
    11:38

    Bu ilin üçüncü rübündə Gürcüstanı 3 milyon turist ziyarət edib

    Region
    11:37

    "Çelsi" iki məşhur qapıçıdan birini heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    11:33

    Vüqar Qurbanov: Ölkə üzrə 45 tibb müəssisəsində növbə terminalı quraşdırılıb

    Sağlamlıq
    11:28

    MEDİA jurnalistlər üçün müsabiqə elan edib

    Media
    Bütün Xəbər Lenti