Пашинян: VIII саммит ЕПС состоится в Армении 4 мая 2026 года
В регионе
- 02 октября, 2025
- 19:24
Очередной, VIII, саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Армении 4 мая 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Я официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц, для меня большая честь принимать каждого из них", - сказал он.
