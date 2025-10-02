Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Пашинян: VIII саммит ЕПС состоится в Армении 4 мая 2026 года

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 19:24
    Очередной, VIII, саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Армении 4 мая 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    "Я официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц, для меня большая честь принимать каждого из них", - сказал он.

    Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək

