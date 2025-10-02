Пашинян: VIII саммит ЕПС состоится в Армении 4 мая 2026 года

Очередной, VIII, саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) пройдет в Армении 4 мая 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я официально пригласил в Ереван своих ведущих коллег из стран-участниц, для меня большая честь принимать каждого из них", - сказал он.