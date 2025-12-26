Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе состоялось новогоднее мероприятие для детей

    По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой накануне нового года в Евлахе состоялось новогоднее мероприятие для детей.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия 30 детям различных возрастных групп были подарены велосипеды и защитное снаряжение.

    Эта инициатива подарила детям счастье и праздничное настроение в канун нового года.

    Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Yevlaxda uşaqlar üçün Yeni il tədbiri keçirilib

