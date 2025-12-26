СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

Служба госбезопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

Как сообщает Report, инцидент произошел 3 декабря 2025 года в ходе продажи 627 квартир по новым проектам MİDA через портал Электронное правительство (www.e-gov.az).

В процессе реализации сделки безопасность системы обеспечивали СГБ, Госслужба специальной связи и информационной безопасности и MİDA.

В ходе процесса были зафиксированы несколько попыток кибератак, которые оперативно выявлялись и нейтрализовывались. По зарегистрированным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело.

"Установлено, что граждане Азербайджана Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов, используя заранее полученное и адаптированное специальное программное обеспечение, незаконно вмешались в работу информационной системы "Льготное жилье", пытаясь ускорить процесс получения квартир для третьих лиц и предоставить им незаконные преимущества. Их действия создали серьезные помехи нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры в день продажи", - отметили в СГБ.

Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК АР. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.