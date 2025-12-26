Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Другие
    • 26 декабря, 2025
    • 18:43
    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Служба госбезопасности Азербайджана возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему "Льготное жилье" Государственного агентства жилищного строительства (MİDA).

    Как сообщает Report, инцидент произошел 3 декабря 2025 года в ходе продажи 627 квартир по новым проектам MİDA через портал Электронное правительство (www.e-gov.az).

    В процессе реализации сделки безопасность системы обеспечивали СГБ, Госслужба специальной связи и информационной безопасности и MİDA.

    В ходе процесса были зафиксированы несколько попыток кибератак, которые оперативно выявлялись и нейтрализовывались. По зарегистрированным фактам в СГБ возбуждено уголовное дело.

    "Установлено, что граждане Азербайджана Дж.Сулейманлы и Т.Абдулов, используя заранее полученное и адаптированное специальное программное обеспечение, незаконно вмешались в работу информационной системы "Льготное жилье", пытаясь ускорить процесс получения квартир для третьих лиц и предоставить им незаконные преимущества. Их действия создали серьезные помехи нормальному функционированию компьютерной инфраструктуры в день продажи", - отметили в СГБ.

    Подозреваемые привлечены к уголовной ответственности по статьям 273.3.1 и 273.3.2 УК АР. Следственно-оперативные мероприятия по делу продолжаются.

    СГБ Служба госбезопасности MİDA уголовное дело
    DTX-də MİDA-ya kiberhücumla bağlı cinayət işi açılıb

    Последние новости

    19:43

    Украина получила от Швеции десятки миллионов евро на укрепление энергосистемы

    Другие страны
    19:29

    В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026"

    Армия
    19:27
    Фото

    По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе состоялось новогоднее мероприятие для детей

    Социальная защита
    19:23

    Пашинян: Армения ожидает прогресса в вопросах границ с Азербайджаном и Турцией в 2026г

    В регионе
    18:58

    РФ атаковала одну из самых оживленных трасс Харькова: горят машины, есть погибшие и раненые

    Другие страны
    18:50

    Трамп и Навроцкий обсудили участие Польши в работе группы G20

    Другие страны
    18:43

    СГБ возбудила уголовное дело по факту кибератаки на систему MİDA

    Другие
    18:37

    Израиль первым в мире официально признал независимость Сомалиленда

    Другие страны
    18:32
    Фото
    Видео

    Global Media Group присоединилась к добровольной акции по сдаче крови

    Медиа
    Лента новостей