    В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026"

    Армия
    • 26 декабря, 2025
    • 19:29
    В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений Щит мира – 2026

    В Баку состоялась основная планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026", которые пройдут с участием группы военнослужащих азербайджанской армии и ВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В ходе конференции, организованной в Министерстве обороны, военные делегации обеих стран провели обстоятельный обмен мнениями по поводу цели учений, действий, которые будут выполнены по этапам учений, запланированных на февраль 2026 года в ОАЭ, а также по другим вопросам.

    Были представлены брифинги по задачам, которые предстоит выполнить в ходе учений "Щит мира – 2026", даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.

    В рамках визита в Азербайджан делегация ОАЭ посетила несколько воинских частей азербайджанской армии. Гостям была предоставлена подробная информация об условиях, созданных в воинских частях, а также об уровне подготовки военнослужащих.

