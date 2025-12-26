В Баку состоялась планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026"
- 26 декабря, 2025
- 19:29
В Баку состоялась основная планирующая конференция по проведению учений "Щит мира – 2026", которые пройдут с участием группы военнослужащих азербайджанской армии и ВС Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
В ходе конференции, организованной в Министерстве обороны, военные делегации обеих стран провели обстоятельный обмен мнениями по поводу цели учений, действий, которые будут выполнены по этапам учений, запланированных на февраль 2026 года в ОАЭ, а также по другим вопросам.
Были представлены брифинги по задачам, которые предстоит выполнить в ходе учений "Щит мира – 2026", даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес.
В рамках визита в Азербайджан делегация ОАЭ посетила несколько воинских частей азербайджанской армии. Гостям была предоставлена подробная информация об условиях, созданных в воинских частях, а также об уровне подготовки военнослужащих.