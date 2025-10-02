Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 19:42
Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) növbəti, sayca 8-ci sammiti 2026-cı il mayın 4-də Ermənistanda keçiriləcək.
"Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.
"İştirakçı ölkələrdən olan aparıcı həmkarlarımı İrəvana rəsmi dəvət etmişəm; onların hər birini qəbul etmək mənim üçün böyük şərəfdir", - o deyib.
