İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi

    Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 19:42
    Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək

    Avropa Siyasi Birliyinin (ASB) növbəti, sayca 8-ci sammiti 2026-cı il mayın 4-də Ermənistanda keçiriləcək.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan bildirib.

    "İştirakçı ölkələrdən olan aparıcı həmkarlarımı İrəvana rəsmi dəvət etmişəm; onların hər birini qəbul etmək mənim üçün böyük şərəfdir", - o deyib.

    Nikol Paşinyan Avropa Siyasi Birliyi Ermənistan
    Пашинян: VIII саммит ЕПС состоится в Армении 4 мая 2026 года

    Son xəbərlər

    20:17

    Putin: NATO sərhədlərimizə yaxınlaşmasaydı, Ukraynada münaqişənin qarşısını almaq olardı

    Region
    20:16

    Muğan rayonlarında bu il pambıq yığımı hava şəraitinə görə gec başlayıb

    ASK
    20:14

    Ağ Ev "şatdaun"la əlaqədar kütləvi ixtisarlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    20:10
    Foto

    ADSEA Qaxda sel və daşqınlara qarşı qabaqlayıcı tədbirlərə başlayıb

    İnfrastruktur
    20:01
    Foto

    "SOCAR Midstream Gas Operations" "IPLOCA Keyfiyyət Mükafatı"nın təqdimetmə mərasimində təmsil olunub

    Energetika
    19:57

    Aİ və NATO hərbçiləri "fantom donanma"nın qarşısını almaq üçün tədbirləri müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    19:42

    Paşinyan: ASB-nin 8-ci Sammiti gələn il Ermənistanda keçiriləcək

    Region
    19:37

    Zelenski, Koşta, fon der Lyayen və Fredrekson "Dron divarı" təşəbbüsünü müzakirə edib

    Region
    19:33

    Niderlandla Azərbaycan ticarət və logistika sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti