"Toronto" klubunun hücumçusu MHL-də rekorda imza atıb
Komanda
- 03 yanvar, 2026
- 10:59
"Toronto" klubunun hücumçusu Oston Mettyus MHL-də amerikalı oyunçular arasında het-triklər üzrə rekorda imza atıb.
"Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı hokkeyçi müntəzəm mövsümün "Vinnipeq"ə qarşı oyununda 3 qol vuraraq komandasının 6:5 hesablı qələbə qazanmasına kömək edib.
Bu, Mettyusun MHL-də 14-cü het-triki olub. O, əvvəlki rekordçu Pet Lafonteyni (13) üstələyib.
Amerikalı hokkeyçilərdən Con Lekler, Co Mallen və Kevin Stivensin hesabında 11 het-trik var.
Son xəbərlər
11:17
Bu il "Məşğulluğa Dəstək Layihəsi"nin ikinci mərhələsinə başlanacaqSosial müdafiə
11:09
KİV: Venesuelada partlayış səsləri eşidilir - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:08
Şahbuzda qarın hündürlüyü yarım metrə çatıb, dağlıq rayonlarda 20 dərəcə şaxta olubEkologiya
11:05
QMİ Həccə gedəcək zəvvarlara növbəti çağırış edibDin
11:00
Azərbaycan 2026-cı ildə bir sıra beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi edəcək - SİYAHIXarici siyasət
10:59
"Toronto" klubunun hücumçusu MHL-də rekorda imza atıbKomanda
10:52
Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi bərpa edilibDaxili siyasət
10:47
Azərbaycan nefti 2 %-dən çox ucuzlaşıbEnergetika
10:28