    Komanda
    • 03 yanvar, 2026
    • 10:59
    Toronto klubunun hücumçusu MHL-də rekorda imza atıb

    "Toronto" klubunun hücumçusu Oston Mettyus MHL-də amerikalı oyunçular arasında het-triklər üzrə rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, 28 yaşlı hokkeyçi müntəzəm mövsümün "Vinnipeq"ə qarşı oyununda 3 qol vuraraq komandasının 6:5 hesablı qələbə qazanmasına kömək edib.

    Bu, Mettyusun MHL-də 14-cü het-triki olub. O, əvvəlki rekordçu Pet Lafonteyni (13) üstələyib.

    Amerikalı hokkeyçilərdən Con Lekler, Co Mallen və Kevin Stivensin hesabında 11 het-trik var.

