    Azərbaycanlı fiqurlu konkisürən İtaliyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Azərbaycanlı beynəlxalq fiqurlu konkisürən Nərgiz Süleymanova İtaliyanın Merano şəhərində keçirilən "Merano Ice Trophy" yarışında uğurla çıxış edib.

    "Report" xəbər verir ki, qısa və sərbəst proqram üzrə çıxış edən Nərgiz Süleymanova 10 idmançı arasında 166.39 xal toplayıb.

    Təmsilçimiz bu nəticə ilə gümüş medala sahib olub.

