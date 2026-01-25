İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    KİV: Ukrayna Fransanın "Rodeur" zərbə dronlarını alıb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 19:59
    KİV: Ukrayna Fransanın Rodeur zərbə dronlarını alıb

    Fransız şirkəti "EOS Technologie" Ukraynaya 500 km-ə qədər uçuş məsafəsinə malik olan bir neçə "Rodeur 330" zərbə dronunu təhvil verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "France 24" məlumat yayıb.

    "EOS Technologie"nin prezidenti Jan-Mark Zuliani qeyd edib ki, qərb istehsalçıları üçün dronların Ukraynaya ötürülməsi pilotsuz uçuş aparatlarını səhra şəraitində sınaqdan keçirmək üçün unikal fürsətdir.

    Qeyd olunur ki, həm kəşfiyyat missiyalarını, həm də kamikadze hücumlarını yerinə yetirə bilən bu model Avropada daha çox "qalxan" kimi istifadə olunur, Ukrayna isə "qılınc" məntiqinə əsaslanır.

    "Rodeur 330" Fransanın "EOS Technologie" şirkətinin zərbə dronudur. Pilotsuz təyyarə səmaya buraxılır və 5 saata qədər havada qala bilir.

    Dronun 4 kq faydalı yük daşıya bildiyi iddia edilir və 500 km-ə qədər iş məsafəsinə malikdir, qanadların ümumi uzunluğu isə 3,3 metrdir. "Rodeur" 120 km/saat sürətə malikdir və maksimum 5000 metr hündürlükdə uça bilir.

