İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ İrana qarşı sanksiyalar altında olan tankeri saxlayıb

    Digər ölkələr
    • 24 fevral, 2026
    • 17:29
    ABŞ İrana qarşı sanksiyalar altında olan tankeri saxlayıb

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Kuk Adaları bayrağı altında üzən və İrana qarşı tədbirlər çərçivəsində sanksiya siyahısına daxil edilmiş "Bertha" neft tankerini saxlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Müharibə Nazirliyinin "X" sosial şəbəkəsində dərc olunmuş məlumatda deyilir.

    "Bu gecə Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələri ABŞ-ın Hind və Sakit okeanları zonasındakı Birləşmiş Komandanlığının məsuliyyət sahəsində "Bertha" gəmisinin saxlanılması əməliyyatını heç bir insident baş vermədən həyata keçirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Bildirilib ki, gəmi ABŞ Prezidenti Donald Trampın Karib regionunda sanksiya altında olan gəmilər üçün müəyyən etdiyi karantini pozaraq fəaliyyət göstərib və qaçmağa çalışıb.

    ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri tanker
    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Son xəbərlər

    18:34

    Gültəkin Hacıbəyli DTX-də dindirilib

    Hadisə
    18:19

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: "Turan Tovuz"un müdafiəsini yarmaq çox çətindir

    Futbol
    18:18
    Foto

    Fuad Oktay: Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq sabitlik amili kimi çıxış edir

    Milli Məclis
    18:14

    Almaniyada nəqliyyat işçiləri ikigünlük tətil keçirəcək

    Digər ölkələr
    18:09

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan parlamentlərinin onuncu üçtərəfli iclası keçirilib

    Milli Məclis
    18:07

    PA-nın mart ayı üzrə vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Digər
    18:04
    Foto

    Azərbaycan "Goldman Sachs" ilə əməkdaşlıq perspektivlərini nəzərdən keçirib

    Maliyyə
    17:59
    Foto

    Qazaxıstanın Ali Audit Palatası Azərbaycanın Hesablama Palatasının maliyyə hesabatlarını audit edib

    Maliyyə
    17:55
    Foto

    Madriddəki Kral Nəbatət bağında Xarıbülbül çiçək açıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti