    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    Другие страны
    • 24 февраля, 2026
    • 17:12
    ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями

    ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который ходит под флагом Островов Кука и внесен в санкционные списки в рамках мер в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства войны США в соцсети Х.

    "Сегодня ночью американские вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что судно действовало в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе и пыталось скрыться.

