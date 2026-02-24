ВМС США задержали танкер, находящийся под антииранскими санкциями
- 24 февраля, 2026
- 17:12
ВМС США перехватили нефтяной танкер Bertha, который ходит под флагом Островов Кука и внесен в санкционные списки в рамках мер в отношении Ирана.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Министерства войны США в соцсети Х.
"Сегодня ночью американские вооруженные силы без происшествий провели перехват в море и высадку на борт Bertha в сфере ответственности Объединенного командования США в зоне Индийского и Тихого океанов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что судно действовало в нарушение установленного президентом США Дональдом Трампом карантина для подсанкционных суден в Карибском регионе и пыталось скрыться.
Three boats ran and now all three have been captured.— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 24, 2026
Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Bertha without incident in the INDOPACOM area of responsibility. The vessel was operating in defiance of President Trump’s… pic.twitter.com/YoHlb9v54p