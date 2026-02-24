"Turan Tovuz"un baş məşqçisi: "Qəbələ"dən ehtiyat edirdik"
Futbol
- 24 fevral, 2026
- 17:30
"Turan Tovuz" komandası "Qəbələ" kollektivindən ehtiyat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Tovuz təmsilçisinin baş məşqçisi Kurban Berdıyev mətbuat konfransında açıqlama verib.
Təcrübəli mütəxəssis Misli Premyer Liqasının XIV turundan təxirə salınmış oyunda üç cavabsız qolla qalib gəlmələri barədə fikirlərini bölüşüb:
"Qəbələ"dən bir az ehtiyat edirdik, yaxşı komanda olduğunu bilirdik. Sürətli hücumçuları var. Allaha şükürlər olsun ki, öhdəsindən gəldik, komanda pis oynamadı".
