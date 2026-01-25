Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Sumqayıt"a qalib gələrək üçüncü sıraya yüksəlib
Futbol
- 25 yanvar, 2026
- 17:57
Misli Premyer Liqasının XVII turunda "Turan Tovuz" "Sumqayıt"a qalib gəlib.
"Report" xəbər verir ki, Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda baş tutan matç tovuzluların 2:1 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qərb təmsilçisinin qollarını Hayderson Hurtado (13) və Rəhim Sadıxov (69) vurublar. "Sumqayıt"ın qolu da Hayderson
Hurtadonun passivinə yazılıb. O, 61-ci dəqiqədə avtoqol müəllifi olub.
"Turan Tovuz" 30 xalla üçüncü sıraya yüksəlib. "Sumqayıt" isə 27 xalla beşinci pillədə qalıb.
Qeyd edək ki, turun daha əvvəl baş tutan görüşlərində "İmişli" "Araz-Naxçıvan"la (2:2), "Neftçi" isə "Zirə" (0:0) ilə heç-heçə edib. "Qəbələ" "Şamaxı"nı (4:0), "Kəpəz" "Qarabağ"ı (2:0) məğlub edib.
Son xəbərlər
18:27
İsrailin XİN başçısı Gideon Saarın Azərbaycan və Qazaxıstan səfəri başlayıbXarici siyasət
18:20
Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıbDigər ölkələr
17:57
Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Sumqayıt"a qalib gələrək üçüncü sıraya yüksəlibFutbol
17:50
"Bild": Almaniya NATO müdafiəsinin əsas qovşaq nöqtəsinə çevrilirDigər ölkələr
17:34
Fransada "Grinch" tankerinin kapitanı saxlanılıbDigər ölkələr
17:26
Qar voleybolu üzrə Azərbaycan kuboku başa çatıbKomanda
17:04
İsrail ordusu Livanın cənubunda "Hizbullah" silahlılarına zərbələr endiribDigər ölkələr
16:51
Foto
Türkiyə ilə Qətər regional məsələləri müzakirə edibRegion
16:49