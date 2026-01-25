İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıb

    Digər ölkələr
    • 25 yanvar, 2026
    • 18:20
    Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıb

    Filippin cənubunda Maginadanao əyalətində Şarif Aquak şəhərinin meri Əhməd Ampatuan sui-qəsddən sağ çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Philippine News Agency" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, naməlum şəxslər iki avtomobildən ibarət karvana hücum edib, nəqliyyat vasitələrini atəşə tutublar. Məmur zirehli avtomobilin içərisində olduğu üçün xəsarət almayıb. Lakin təhlükəsizlik xidmətinin iki əməkdaşı güllə yaraları alıb.

    Şübhəlilər qaçmağa cəhd etsələr də, buna nail ola bilməyiblər.

    Atışma zamanı üç nəfər öldürülüb. "Təhlükəsizliyi təmin olunub", - merin köməkçisi Ənvər Kuit Emblava jurnalistlərə bildirib.

    Qeyd olunur ki, Ampatuan son beş ildə iki sui-qəsddən sağ çıxıb.

    Filippin sui-qəsd cəhdi Əhməd Ampatuan
    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Son xəbərlər

    19:17

    Azərbaycanlı beynəlxalq fiqurlu konkisürən İtaliyada beynəlxalq yarışda gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    19:14

    Mozambikdə vəbadan 32 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:54

    Fırtınaya görə ABŞ-də təxminən 740 min ev elektriksiz qalıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:27

    İsrailin XİN başçısı Gideon Saarın Azərbaycan və Qazaxıstan səfəri başlayıb

    Xarici siyasət
    18:20

    Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıb

    Digər ölkələr
    17:57

    Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Sumqayıt"a qalib gələrək üçüncü sıraya yüksəlib

    Futbol
    17:50

    "Bild": Almaniya NATO müdafiəsinin əsas qovşaq nöqtəsinə çevrilir

    Digər ölkələr
    17:34

    Fransada "Grinch" tankerinin kapitanı saxlanılıb

    Digər ölkələr
    17:26

    Qar voleybolu üzrə Azərbaycan Kuboku başa çatıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti