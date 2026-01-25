На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

На юге Филиппин в провинции Магинданао мэр городка Шариф Агуак Ахмад Ампатуан выжил после покушения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на государственное издание Philippine News Agency.

Согласно информации, неизвестные напали на конвой из двух автомобилей, обстреляв транспортные средства из минивэна. Чиновник не получил ранений, поскольку находился в бронированном автомобиле. При этом двое двое сотрудников службы безопасности получили пулевые ранения.

Подозреваемые попытались скрыться, однако это им не удалось. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых участников засады.

"Мэр в безопасности", - сообщил журналистам его помощник Анвар Куит Эмблава.

Отмечается, что за последние пять лет Ампатуан пережил два покушения.