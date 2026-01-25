Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Другие страны
    • 25 января, 2026
    • 17:42
    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    На юге Филиппин в провинции Магинданао мэр городка Шариф Агуак Ахмад Ампатуан выжил после покушения.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на государственное издание Philippine News Agency.

    Согласно информации, неизвестные напали на конвой из двух автомобилей, обстреляв транспортные средства из минивэна. Чиновник не получил ранений, поскольку находился в бронированном автомобиле. При этом двое двое сотрудников службы безопасности получили пулевые ранения.

    Подозреваемые попытались скрыться, однако это им не удалось. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых участников засады.

    "Мэр в безопасности", - сообщил журналистам его помощник Анвар Куит Эмблава.

    Отмечается, что за последние пять лет Ампатуан пережил два покушения.

    Филиппины покушение нападение
    Filippində şəhər meri sui-qəsddən sağ çıxıb

    Последние новости

    18:19

    В США почти 740 тыс. домов остались без электроэнергии из-за бури - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:15

    Глава МИД Израиля Гидеон Саар отправился с визитом в Азербайджан и Казахстан

    Внешняя политика
    18:05

    Ученые выяснили, что климат меняет видовое разнообразие деревьев в Амазонии

    Экология
    17:57

    СМИ: Украина получила французские ударные дроны Rodeur

    Другие страны
    17:42

    На юге Филиппин мэр города выжил после покушения

    Другие страны
    17:34

    КТК завершил ремонт ВПУ в терминале под Новороссийском

    В регионе
    17:23

    Bild: Германия становится узловым пунктом обороны НАТО

    Другие страны
    17:11

    Во Франции задержали капитана танкера Grinch

    Другие страны
    16:54
    Фото

    Турция и Катар обсудили вопросы региональной повестки

    В регионе
    Лента новостей