Пашинян: Армения ожидает прогресса в вопросах границ с Азербайджаном и Турцией в 2026г

В 2026 году начнется практическая фаза реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), что является большой возможностью для Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Комитете государственных доходов.

"Мы в 2026 году входим в практическую фазу реализации TRIPP, но этот повод мы используем для достижения совершенно нового уровня технической и содержательной оснащенности во всех наших таможенных пунктах. Это для нас вызов, но с другой стороны, это очень большая возможность. Потому что сегодня, благодаря соглашениям от 8 августа 2025 года, мы имеем доступ ко всем современным технологиям, и эти технологии помогут нам более качественно выполнять нашу работу", - сказал Пашинян.

По его словам, параллельно с этим Армения ожидает прогресса не только в вопросе армяно-азербайджанской границы, но и армяно-турецкой. Пашинян отметил, что Армении необходимо "уже сейчас формировать новые организационные возможности в сферах экономики и логистики, что поспособствует диверсификации экономики страны".