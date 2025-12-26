Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Пашинян: Армения ожидает прогресса в вопросах границ с Азербайджаном и Турцией в 2026г

В регионе

• 26 декабря, 2025

• 19:23

    В регионе
    • 26 декабря, 2025
    • 19:23
    Пашинян: Армения ожидает прогресса в вопросах границ с Азербайджаном и Турцией в 2026г

    В 2026 году начнется практическая фаза реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), что является большой возможностью для Армении.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, сегодня заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Комитете государственных доходов.

    "Мы в 2026 году входим в практическую фазу реализации TRIPP, но этот повод мы используем для достижения совершенно нового уровня технической и содержательной оснащенности во всех наших таможенных пунктах. Это для нас вызов, но с другой стороны, это очень большая возможность. Потому что сегодня, благодаря соглашениям от 8 августа 2025 года, мы имеем доступ ко всем современным технологиям, и эти технологии помогут нам более качественно выполнять нашу работу", - сказал Пашинян.

    По его словам, параллельно с этим Армения ожидает прогресса не только в вопросе армяно-азербайджанской границы, но и армяно-турецкой. Пашинян отметил, что Армении необходимо "уже сейчас формировать новые организационные возможности в сферах экономики и логистики, что поспособствует диверсификации экономики страны".

    Paşinyan: Ermənistan 2026-cı ildə Azərbaycan və Türkiyə ilə sərhəd məsələlərində irəliləyiş gözləyir
    Pashinyan: Armenia expects progress on borders with Azerbaijan and Türkiye in 2026

