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Пашинян в соцсетях раскритиковал представителей Армянской Апостолькой Церкви

Пашинян в соцсетях раскритиковал представителей Армянской Апостолькой Церкви Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анны Акопян на страницах в Facebook выступили с резкими уничижительными высказываниями в адрес представителей Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ).
В регионе
30 мая 2025 г. 11:51
Пашинян в соцсетях раскритиковал представителей Армянской Апостолькой Церкви

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анны Акопян на страницах в Facebook выступили с резкими уничижительными высказываниями в адрес представителей Армянской Апостолькой Церкви (ААЦ).

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Пашинян опубликовал пять постов, где призывает священнослужителей, используя нецензурное выражение, "оставить его в покое", а также задается вопросом, сколько епископов в Армении верны обету безбрачия.

Премьера поддержала и его жена, которая в записях на своей странице также обвинила священнослужителей в различных грехах.

В правительстве Армении не комментируют высказывания на странице Пашиняна в адрес церкви, заявлений о взломе страниц не появлялось. Пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян на звонки не отвечает.

Отмечается, что отношения между Пашиняном и духовенством страны обострились в последние годы, особенно после того как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин - руководящий орган ААЦ - потребовал его отставки и сильно критиковал из-за его политики в отношении Карабаха. Премьер же в свою очередь, неоднократно заявлял о необходимости облагать налогом ААЦ, в прошлом году и назвал ее "агентом влияния".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Erməni Apostol Kilsəsinin nümayəndələrini tənqid edib

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