Пашинян: В Армении пустуют десятки населенных пунктов

В Армении пустуют десятки населенных пунктов, а сама страна остается малонаселенной.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Нам необходимо прекратить поиски родины за пределами международно признанной территории нашего государства, площадь которой составляет 29 743 квадратных километра. Эта территория немала для процветания, развития и благополучия. Сегодня десятки наших населенных пунктов пустуют, десятки населенных пунктов и, в целом, наше государство малонаселено", - сказал он.

По его словам, причиной этого являлось отсутствие мира и недостаточное понимание того, что родина, идентичность и безопасность связаны именно с государством и его международно признанными границами.

Премьер подчеркнул, что руководство страны действует, исходя из идеологии "Настоящей Армении", согласно которой мир и безопасность прежде всего обеспечиваются выстроенными отношениями с соседями на основе признания территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ и политической независимости.

Пашинян также заявил, что силы, выступающие за "возвращение утраченной родины, восстановление исторических границ и справедливости", ведут Армению по опасному пути, конечным результатом которых может стать утрата государственности.

"Мы, наконец-то, выбрались из этой ловушки, и попытки снова повести Армению в этом направлении - это приглашение нашего государства и народа на эшафот", - подчеркнул он.