    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Region
    • 24 aprel, 2026
    • 09:40
    Paşinyan: Ermənistanda onlarla yaşayış məntəqəsi boşdur

    Ermənistanda onlarla yaşayış məntəqəsi boşdur, yerlərdə məskunlaşma səviyyəsi aşağı olaraq qalır.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş naziri Nikol Paşinyan bəyan edib.

    "Biz ərazisi 29 743 kvadrat kilometr olan dövlətimizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazisindən kənarda vətən axtarışına son qoymalıyıq. Bu ərazi inkişaf və rifah üçün kiçik deyil. Bu gün onlarla yaşayış məntəqəmiz boşdur, ümumilikdə dövlətimizdə məskunlaşma səviyyəsi aşağıdır", - o deyib.

    Onun sözlərinə görə, bunun səbəbi sülhün olmaması - vətənin, milli kimliyin və təhlükəsizliyin məhz dövlətlə, onun beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri ilə bağlı olduğunun kifayət qədər dərk edilməməsi olub.

    Baş nazir vurğulayıb ki, ölkə rəhbərliyi "Həqiqi Ermənistan" ideologiyasına əsaslanaraq fəaliyyət göstərir, buna görə, sülh və təhlükəsizlik ilk növbədə, qonşularla ərazi bütövlüyünün, suverenliyin, sərhədlərin toxunulmazlığının və siyasi müstəqilliyin tanınması əsasında qurulmuş münasibətlərlə təmin edilir.

    Paşinyan həmçinin bəyan edib ki, "itirilmiş vətənin qaytarılması, tarixi sərhədlərin və ədalətin bərpası"nın tərəfdarı olan qüvvələr Ermənistanı təhlükəli yola sürükləyir və bunun son nəticəsi dövlətçiliyin itirilməsi ola bilər.

    "Biz bu tələdən çıxmağı bacardıq. Ermənistanı yenidən bu istiqamətə yönəltmək cəhdləri isə dövlətimizi və xalqımızı edam kürsüsünə dəvət etməkdir", - o vurğulayıb.

    Nikol Paşinyan Yaşayış məntəqələri Ermənistan
    Пашинян: В Армении пустуют десятки населенных пунктов

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti